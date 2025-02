Wendl/Arlt fuhren nach Rang zwei im ersten Lauf in einer Gesamtzeit von 1:58,143 Minuten noch zum 57. Weltcupsieg ihrer gemeinsamen Laufbahn. Hinter den WM-Dritten und den Letten Martins Bots/Roberts Plume (0,158 Sekunden zurück) belegten Toni Eggert/Florian Müller (Ilsenburg/Oberwiesenthal) mit weiteren 0,607 Sekunden Rückstand den dritten Rang und damit zum vierten Mal in der Saison einen Podiumsplatz. Im Gesamtweltcup reichte es allerdings nur zu Rang vier. Die Oberhofer Weltmeister Hannes Orlamünder und Paul Gubitz belegten in Yanqing Platz zehn (+4,760), über die Saison gesehen wurde es der fünfte.