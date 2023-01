Bereits für die Doppel-WM in Oberhof hat das Land Thüringen tief in die Tasche gegriffen: Rund 84 Millionen Euro sind für die Ausrichtung investiert worden, zu Beginn der Bauarbeiten war man noch von 62 Millionen Euro für die Modernisierung ausgegangen. Kritik an den hohen Ausgaben gab es im Thüringer Landtag allerdings kaum. Oberhof wirbt zudem mit Nachhaltigkeit, verweist etwa auf den Ausbau des ÖPNV und die nachhaltige Nutzung der Anlagen. Thomas Bach hofft, dass davon ein Signal ausgeht, das "hoffentlich in das Bewusstsein der anderen Ausrichter dringt".