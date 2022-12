Einen hervorragenden dritten Platz schaffte Deutschlands Hoffnungsträgerin Merle Fräbel (+0,045). Die 19-Jährige aus Suhl, die ihre erste Weltcup-Saison absolviert und sich in dieser ihren ersten Podestplatz sicherte, hatte nach dem ersten Durchgang noch in Führung gelegen, fiel dann aber mit dem nur drittbesten Lauf im zweiten Abschnitt zurück. "Ich bin mit dem dritten Platz absolut zufrieden. Das Herz schlug nach der Halbzeitführung schon ein wenig schneller, aber ich bin ziemlich cool geblieben. Die Bahn macht viel Spaß", sagte Fräbel hinterher.

Bei den Männern zeigte sich Felix Loch nach seinem verpatzten Saisonstart deutlich verbessert und fuhr in Whistler seinen 50. Weltcup-Sieg ein. "Was soll ich sagen? Es war Zeit, dass endlich die Fünf dasteht", meinte der 33-Jährige nach seinem Jubiläums-Erfolg. Loch war am vergangenen Sonntag beim Auftakt in Innsbruck gestürzt und hatte sich am Oberschenkel verletzt.