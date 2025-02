Rennrodeln | WM in Whistler Gold und Silber für Langenhan und Loch

09. Februar 2025, 09:55 Uhr

Max Langenhan und Felix Loch sind am letzten Tag der Rodel-WM in Whistler zu einem deutscher Doppelsieg gerast. In der abschließenden Teamstaffel sicherte sich der Thüringer Langenhan eine weitere Goldmedaille.