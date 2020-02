Moritz Elias Bollmann vom RRV Sonneberg/Schalkau ist seiner Favoritenrolle bei der Junioren-WM gerecht geworden. Der 20-Jährige hielt dem Druck in seinem Wohnzimmer auf der Bahn in Oberhof stand und gewann Gold. Schon nach dem ersten Durchgang lag der Rodel-Riese (1,93 Meter), der als Junior-Pilot den Sprung ins Weltcupteam der Männer geschafft hat, in Führung. "Es war schon ein besonderes Gefühl, wenn alle am Start auf einen schauen. Umso mehr freue ich mich, dass es so gut geklappt hat", sagte der frischgebackene Champion dem MDR.