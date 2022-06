Thomas Röhler kämpft noch immer mit Verletzungsproblemen. Bildrechte: IMAGO/Beautiful Sports

Die deutschen Meisterschaften in Berlin waren für Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler eine einzige Enttäuschung. 71,81 Meter bedeuteten nur den fünften Platz. Damit verpasste der Thüringer auch die WM-Qualifikation.

Röhler: Rückenprobleme verhindern volles Risiko

Der 30 Jahre alte Jenaer wusste sofort, woran es lag: "An meiner Risikobereitschaft", sagte er nach dem Wettkampf: "Bei mir funktioniert es nur mit Schnelligkeit." Jetzt setzt er alles auf die Heim-EM im August in München. "Das Risiko ist für mich in München eingeplant. Momentan steht die Gesundheit aber ganz oben."

"Angst ist das falsche Wort"

Röhler hatte bereits die Olympischen Spiele 2021 in Tokio wegen anhaltender Rückenschmerzen verpasst und wollte in diesem Jahr einen neuen Anlauf nehmen. "Angst ist an dieser Stelle definitiv das falsche Wort. Wir sind in einer technisch filigranen Sportart, sprechen über Anläufe, über das Wegrutschen", erklärte er. "Man hat die Komponente des eigenen Körpers." Wenn man die Technik, die man sich vorstelle, nicht umsetzen könne, habe man ein großes Problem. "Deshalb ist der harte Fokus nun auf dir EM in München", sagte der Europameister von 2018, der seinen Start mit einer Wildcard sicher hat.

Ich liebe den Speerwurf, es macht mir sogar Spaß - nur der Speer fliegt nicht so weit. Thomas Röhler