"Es kribbelt wieder!" Hürdensprinterin Cindy Roleder hat ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter wieder Gefallen an der Leichtathletik gefunden. Es sei eine Herausforderung gewesen, nach der Schwangerschaft zurückzukommen.

Roleder: "Wenn ich teilnehme, will ich gewinnen"

"Ich glaube, es kann wieder schnell werden. Irgendwas ist in meinem Körper passiert, die Schnelligkeit ist wieder da. Jetzt muss ich es wieder auf die Hürden bringen", sagte die Sportlerin vom SV Halle bei der Video-Pressekonferenz zu den am 26. und 27. Februar stattfindenden Deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig. Bei den Titelkämpfen will die WM-Zweite von 2015 wieder um Medaillen mitkämpfen. "Wenn ich teilnehme, will ich auch gewinnen", so Roleder.

Olympiasiegerin Mihambo am Start

Chefbundestrainerin Annett Stein konnte zwar noch keine kompletten Meldelisten verkünden. Klar ist aber schon, dass Weisprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo an den Start gehen wird. "Sie wird in Leipzig springen, ich habe mit dem Trainer telefoniert. Sie will auch den Vorlauf über 60 Meter bestreiten."

Leipzig empfängt die Leichtathletinnen und Leichtathleten bereits zum zehnten Mal zu einer Hallen-DM. Sportbürgermeister Heiko Rosenthal freut sich auf die Wettkämpfe: "Wir haben ein Budget beigesteuert und unterstützen gemeinsam mit dem Freistaat. Es ist ein Höhepunkt, auch wenn wegen Corona Einschränkungen geben wird." Bildrechte: imago images/Nordphoto

Aktuell nur 1.000 Fans erlaubt

Nach aktueller Schutzverordnung dürfen täglich bis zu 1.000 Fans in die Halle. Was sich noch ändern kann, eine neue ist für Anfang Februar geplant. Die nationalen Titelkämpfe in Leipzig finden drei Wochen vor den Weltmeisterschaften in der Halle in Belgrad vom 18. bis 20. März statt. Höhepunkte des Jahres sind die WM im Freien vom 15. bis zum 24. Juli in Eugene in den USA und die kurz darauffolgenden Europameisterschaften in München (15. bis 21. August).