Rolle rückwärts: Das Internationale Paralympische Komitee hat nun doch die russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten von den Paralympics in Peking ausgeschlossen. Damit revidierte das IPC seine eigene Entscheidung des Vortages. Diese hatte weltweit große Empörung hervorgerufen. Mehrere Teams und Athleten hatten mit einem Boykott der Spiele gedroht. Die Spiele beginnen am Freitag.

Noch am Mittwoch hatte das Komitee beschlossen, dass beide Nationen unter neutraler Flagge starten dürfen. Jetzt heißt es in einer Mitteilung: "Nach einer Sitzung hat der Vorstand des Internationalen Paralympischen Komitees beschlossen, die Meldungen der Athleten des RPC und des NPC Belarus für die Paralympischen Winterspiele 2022 in Peking abzulehnen. Para-Athleten aus diesen beiden Ländern dürfen nicht mehr an den Spielen teilnehmen.“