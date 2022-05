Aus im Halbfinale: Die Rollstuhlbasketballer der Thuringia Bulls sind im Halbfinale des Champions Cups ausgeschieden. In einem dramatischen Spiel unterlagen die Thüringer dem spanischen Topclub aus Albacete mit 68:70. So kommt es zu einem rein spanischen Finale, denn zuvor hatte sich CD Ilunion Madrid gegen RSV Lahn-Dill mit 83:77 durchgesetzt.

Gegen den neben den Bulls vielleicht stärksten Verein des Turniers entwickelte sich eine packende Partie. Kein Team konnte sich entscheiden absetzen. So fiel die Entscheidung buchstäblich in der letzten Minute. Die Spanier trafen 25 Sekunden vor Schluss, machten zum 70:68 auch den Freiwurf rein. Die Thuringia Bulls scheiterten allerdings bei zwei Versuchen und der Traum vom Finale war geplatzt.

Von der sportlichen Wertigkeit her ist der Champions Cup mit der Champions League absolut vergleichbar. In Erfurt wird auch tatsächlich der offizielle Sieger der Königsklasse gesucht. Nur der Name ist ein wenig anders, weil es 2022 kein Liga-System gab. Im Vorjahr fand die Veranstaltung in einer Blase im hessischen Wetzlar statt. Dabei gewann der RSV Lahn-Dill. Der Modus wurde im Vergleich zu 2021 angepasst. In drei Tagen gibt es in Erfurt gleich zwölf Partien.