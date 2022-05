Die Mannschaft von Trainer Michael Engel, die unter anderem die Champions League bereits zweimal gewinnen konnte, ließ von Beginn an keinen Zweifel am Sieger aufkommen. Schnell stand es 8:0, dann 16:5. Das erste Viertel endete 24:15, zur Pause stand es 45:28. Die Bulls bauten den Vorsprung gegen das Team aus einer Gemeinde nordöstlich von Paris auch im dritten Viertel auf 72:44 aus. Bester Schütze war Jens Albrecht, dessen Vorbilder die NBA-Stars Dirk Nowitzki und Tony Parker (Frankreich) sind, mit 19 Zählern. Im Halbfinale treffen die Thüringer am Sonnabend um 18:00 Uhr in der Riethsporthalle auf Albacete (Spanien).

Von der sportlichen Wertigkeit her ist der Champions Cup mit der Champions League absolut vergleichbar. In Erfurt wird auch tatsächlich der offizielle Sieger der Königsklasse gesucht. Nur der Name ist ein wenig anders, weil es 2022 kein Liga-System gab. Im Vorjahr fand die Veranstaltung in einer Blase im hessischen Wetzlar statt. Dabei gewann der RSV Lahn-Dill. Der Modus wurde im Vergleich zu 2021 angepasst. In drei Tagen gibt es in Erfurt gleich zwölf Partien.