Im ersten Viertel waren die Gäste treffsicherer und gingen mit einen Sieben-Punkte-Vorsprung in den zweiten Abschnitt. Dort konnten die Bulls zunächst den Rückstand wettmachen, es entwickelte sich nun eine komplett ausgeglichene Partie. Wann immer ein Team traf, konterte das andere umgehend. Mit 37:36 ging es in die Pause.

Auch das dritte Viertel im Duell der ewigen Kontrahenten lief komplett ausgeglichen. Der größte Vorsprung der Thuringia Bulls betrug drei Zähler (41:38/53:50). In die abschließenden zehn Minuten ging Elxleben mit einem Punkt mehr (53:52). Dort allerdings schlichen sich nun beim Team aus Thüringen Fehler ein, Lahn-Dill zog auf sechs Punkte davon (62:68/38.). Doch sechs Sekunden vor Schluss gelang der erneute Ausgleich. Der letzte Wurf der Gäste ging vorbei, somit ging es in die Overtime. Dort hatten die Thuringia Bulls die besseren Nerven und sicherten sich den Sieg im ersten Finalspiel.

Das nächste Spiel der "Best-of-three"-Serie findet in einer Woche am 15. Mai in Wetzlar statt. Sollte dann noch das dritte Spiel notwendig werden, wird dies einen Tag später ebenfalls in der Heimspielstätte des RSV Lahn-Dill ausgetragen.