Die Entscheidung in der Best-of-Three-Serie fiel am Sonntag (23.04.) in heimischer Halle. Vor 550 Zuschauern feierten die Bulls einen packenden 76:65-(38:32)-Sieg. Topscorer der Partie war Gäste-Spieler Reo Fujimoto mit 23 Punkten. Für die Bulls traf Jordi Ruiz Jorda mit 20 Punkten am besten.