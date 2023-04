Letzte Saison triumphierte Lahn-Dill, jetzt riecht es stark nach einer Revanche der Thüringer. Das erste von maximal drei Spielen gewannen die Elxlebener (Kreis Sömmerda) in Wetzlar mit 81:53. Das zweite Spiel findet am kommenden Samstag in Elxleben statt. Die Mannschaft, die zuerst zwei Spiele gewinnt, ist Deutscher Meister. Ein mögliches Entscheidungsspiel findet nächsten Sonntag ebenfalls in der Heimat der Thuringia Bulls statt.