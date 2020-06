Ronny Ackermann bleibt dem Deutschen Skiverband (DSV) als Coach erhalten und gibt sein Wissen an die junge Generation weiter. Der viermalige Weltmeister sowie dreimalige Olympia-Zweite und Weltcup-Gesamtsieger hat im DSV-Bundesstützpunkt Oberhof das Traineramt des Kombinierer-Nachwuchses übernommen. Das gab der 43-Jährige am Mittwoch (24. Juni) bekannt. Noch im Mai dieses Jahres hatte Ackermann überraschend seinen Ausstieg als Sprungtrainer der deutschen Weltklasse-Kombinierer verkündet.

"Die Tätigkeit am Wohnort ist nach über 20 Jahren mit berufsbedingten ständigen Reisen im In- und Ausland ein willkommener Nebeneffekt. Langfristig wollen wir Kombinierer ausbilden, die sich in der deutschen Elite festsetzen und an die Thüringer Traditionen anknüpfen. Das wird ein langwieriger Prozess", blickte Ackermann voraus.

Nun gibt Ackermann seine Erfahrung in zwei Nachwuchs-Gruppen des Thüringer Skiverbands weiter. Die sollen zusammengelegt werden, wenn mit Beginn des neuen Schuljahres auch am Oberhofer Sportgymnasium wieder der Regelbetrieb möglich sein wird. Der einstige Top-Athlet kehrt damit an seine Wurzeln zurück. In der Schule in Oberhof wurden einst die Grundlagen für seine spätere Weltkarriere gelegt.