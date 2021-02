Am Freitag werden bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf die ersten Medaillen in der Nordischen Kombination vergeben. Und auch Ronny Ackermann freut sich auf die Titelkämpfe. Der frühere Weltmeister und Sprungtrainer der Deutschen glaubt trotz der Corona-Beschränkungen an eine tolle WM. "Ich freue mich auf eine spannende und schöne WM, auch wenn keine Zuschauer vor Ort sind. Das ist für jeden Sportler etwas Besonderes. Es war auch für mich eine ganz große Ehre", sagte der 44-Jährige im Talk von "Sport im Osten".