Sie war in den 1970er Jahren eine der besten Ruderinnen der Welt: Sybille Reinhardt. Die Sportlerin trat für den SC Einheit Dresden an, wurde Olympiasiegerin und holte vier Weltmeisterschaftstitel in Folge. Das Ungewöhnliche an ihr – sie hat immer Haltung gezeigt und wissentlich auf leistungsfördernde Mittel verzichtet. Kein einfaches Unterfangen im Hochleistungssport der Deutschen Demokratischen Republik.

Sybille Reinhardt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK