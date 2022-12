Aber auch wenn Hilfe nötig war, zögerte Lesser nicht. Auf ihn war Verlass. Seinem russischen Mitstreiter im Weltcup, Eduard Latipow , bot er während des Heim-Weltcups in Oberhof im Januar 2021 sportliches Equipment an, als dieser zwei Wochen in Quarantäne verbringen musste. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 stellte Lesser zunächst der ukrainischen Biathletin Anastasiya Merkushyna und wenig später dem ukrainischen Tennisspieler Sergej Stachowski seinen Instagram-Account zur Verfügung, um ihnen zu mehr Reichweite zu verhelfen. "Sicherlich nur ein heißer Tropfen auf einem sehr heißen Stein", erklärte Lesser bescheiden. Neue Aufgaben, neues Glück : Mit dem Studium an der Trainerakademie und dem Einsatz als TV-Experte warten nunmehr neue Herausforderungen auf den Thüringer Erik Lesser.

Richard Freitag schrammte vor allem in der Saison 2017/18 am ganz großen Coup knapp vorbei.

Er holte Olympia-Silber mit der Mannschaft, jubelte über sieben WM-Medaillen. Doch zuletzt lief es nicht mehr so richtig für Richard Freitag. Der Skispringer war ehrlich zu sich selbst und verkündete im Rahmen des Skiflug-Weltcups in Oberstdorf im März 2022 sein Karriereende.



"In den letzten Wochen ist mir klargeworden, dass ich trotz großen Engagements meine persönlichen Ziele nicht mehr erreichen kann", begründete der 31-Jährige von der SG Nickelhütte Aue damals seinen Rückzug vom aktiven Sport. Der Bruder von Skispringerin Selina Freitag schaffte es am Ende nicht mehr ins Weltcup-Team des Deutschen Skiverbands. Er sprang im zweitklassigen Continental Cup und zeitweise auch im drittklassigen Fis Cup. Für den Sachsen, der in der Saison 2017/18 noch Rang zwei im Gesamtweltcup belegte, war das auf Dauer zu wenig.