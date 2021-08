Johannes Rydzek hat den deutschen nordischen Kombinierern zum Auftakt des Sommer-Grand Prix einen Sieg beschert. Am zweiten Tag des Startwettbewerbs in Oberhof kam der Oberstdorfer nach einem Sprung und dem anschließenden 10-Kilometer-Rennen auf Skirollern vor seinem Team- und Clubkollegen Vinzenz Geiger zum Erfolg. Dritter wurde der Finne Ilka Herola, der sich am Samstag durchgesetzt hatte. Der Grand Prix wird am Dienstag und Mittwoch in Oberwiesenthal fortgesetzt und endet am kommenden Wochenende im österreichischen Villach.