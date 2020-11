Wintersport Sachsen öffnet Schatulle für Bob- und Skeleton-WM in Altenberg 2021

Auf den Freistaat ist Verlass. Wie schon in diesem Jahr unterstützt Sachsen auch die Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaft im Februar 2021 in Altenberg mit finanziellen Mitteln. Nach Angaben von Sachsens Sportminister Roland Wöller handelt es sich dabei um 150.000 Euro. "Die erneute Vergabe der Weltmeisterschaft im Bob und Skeleton an den Standort Altenberg ist ein großer Vertrauensbeweis für das Sportland Sachsen. Ich bin mir sicher, dass es den Organisatoren und den vielen helfenden Händen gelingen wird, trotz der Kürze der Zeit, wieder eine erfolgreiche Weltmeisterschaft auf die Beine zu stellen", betonte Wöller.

Die Titelkämpfe auf der anspruchsvollen Bahn am Kohlgrund finden vom 1. bis 14. Februar 2021 statt. Ursprünglich plante der Weltverband IBSF die WM in den USA in Lake Placid. Wegen Einreisebeschränkungen und Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften entzog man dem Wintersportort die Austragung und vergab die Veranstaltung im September 2020 erneut an Altenberg. Doch damit nicht genug. Der 68. Kongress des Internationalen Rennrodelverbandes FIL gab Altenberg auch den Zuschlag für die Rennrodel-Weltmeisterschaften im Jahr 2024.