Doch damit nicht genug: In der Runde der letzten acht kommt es in Leipzig zu einer weiteren brisanten Begegnung, wenn die BSG Chemie Leipzig den 1. FC Lok zum 113. Ortsderby empfängt. Regionalliga-Spitzenreiter Lok hatte sich im Pokal am Samstag mit 3:1 gegen Budissa Bautzen durchgesetzt, Chemie gewann am Sonntag mit 2:0 beim VfB Auerbach. Zuletzt standen sich beide Teams Anfang Oktober in der Liga gegenüber, als Lok einen souveränen 2:0-Sieg einfuhr. Auch das letzte Pokalduell entschieden die Blau-Gelben im September 2022 im Elfmeterschießen für sich.

Bildrechte: IMAGO / Beautiful Sports