Motorsport Sachsenring auch in diesem Jahr ein Zuschauermagnet

Nur bei den Rennwochenenden in Frankreich (206.322) und in Thailand (226.655) kamen mehr Motorsportfans an die Rennstrecke. Dies geht aus den Zahlen hervor, die die MotoGP veröffentlichte. "Unser Konzept, die Eintrittspreise für den Grand Prix in vielen Kategorien moderat zu senken, wurde von den Besuchern gut angenommen und hat wieder mehr Fans für die Veranstaltung begeistert", sagte ADAC Sportpräsident Hermann Tomczyk: "Daran halten wir auch für 2020 fest und entwickeln den Grand Prix mit neuen Angeboten weiter." Der ADAC ist der Organisator des deutschen WM-Laufes.