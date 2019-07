Stefan Bradl geht beim Großen Preis von Deutschland am Sonntag aus der fünften Startreihe ins Rennen. Der Ersatzmann belegte im MotoGP-Qualifying mit seiner Werks-Honda am Samstag den 14. Platz.

Bradl, der für den verletzten Spanier Jorge Lorenzo eingesprungen ist, fehlten im ersten Qualifying nur 1,25 Zehntelsekunden zum Sprung ins Q2 der besten Zwölf. Der Honda-Testfahrer absolviert am Sonntag sein zweites Saisonrennen, im spanischen Jerez war der 29-jährige Zahlinger mit einer Wildcard Zehnter geworden.

Die Pole Position holte sich erneut Marc Marquez. Der Weltmeister steht am Sachsenring zum zehnten Mal nacheinander auf Platz eins und hat beste Voraussetzungen für seinen zehnten Sieg in Deutschland in Serie.