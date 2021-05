Die Motorrad-WM macht mindestens bis 2026 am Sachsenring Station. Der ADAC und MotoGP-Rechteinhaber Dorna Sports gaben am Freitag (14.05.) die langfristige Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit bekannt. Bereits seit 1998 fährt die Motorrad-Königsklasse auf der Traditionsstrecke nahe Hohenstein-Ernstthal.

"Gerade in diesen schwierigen Zeiten war es uns wichtig, rechtzeitig die Weichen zu stellen und dem Sachsenring als Motorrad-Mekka eine langfristige Perspektive zu geben. Unter Motorrad-Fans längst ein absolutes Saisonhöhepunkt, ist die MotoGP am Sachsenring in der deutschen Sportwelt eine feste Größe", sagte ADAC-Sportpräsident Hermann Tomczyk.