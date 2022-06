Motorrad-Pilot Marcel Schrötter hat sich eine gute Ausgangslage für den Heim-Grand-Prix auf dem Sachsenring verschafft. Der 29-Jährige wird das Moto2-Rennen am Sonntag vom fünften Platz aus beginnen. Landsmann Stefan Bradl kam als Vertreter des verletzten Honda-Stammpiloten Marc Marquez am Samstag in der Qualifikation der MotoGP nicht über Rang 18 hinaus. Stefan Bradl Bildrechte: IMAGO/Eibner

Schrötter hatte in der bisherigen Saison Schwierigkeiten bei der Zeitenjagd. Am Sachsenring wollte er "die Schwächen ausmerzen", hatte er gesagt. Das gelang ihm. Der Vilgertshofener reiste als WM-Siebter nach Hohenstein-Ernstthal, in sechs Moto2-Rennen kam er zuletzt viermal in die Top 5.

Bagnaia dominierte in Abwesenheit von Rins und Marquez

In der Königsklasse dominierte bei Temperaturen jenseits der 30 Grad Vize-Weltmeister Francesco Bagnaia auf seiner Ducati. Suzuki-Rivale Alex Rins entschied sich wegen Schmerzen im Handgelenk gegen eine weitere Teilnahme. Die ersten drei Sessions hatte er noch bestritten. Der "King of the Ring" fehlt: Marc Marquez (ESP), der seit 2010 jedes seiner Sachsenring-Rennen gewinnen konnte, muss wegen einer Oberarm-Verletzung passen. Francesco Bagnaia Bildrechte: IMAGO / Every Second Media

Prüstel-GP-Team darf auf Punkte hoffen