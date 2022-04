Ein Rennen komplett gesagt, eins ohne Zuschauer: Der Grand Prix von Deutschland auf dem Sachsenring war in den letzten beiden Jahren von den Corona-Einschränkungen stark betroffen. Jetzt soll wieder Normalität einziehen. Die Rennen vom 17. bis 19. Juni 2022 sollen ohne Zuschauer-Beschränkungen über die Bühne gehen.

Nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung in Sachsen wird die 3G-Regel für den Zugang entfallen, es besteht auch keine Maskenpflicht. "Somit können alle Fans bei dem Motorsport-Highlight die Stars der Zweiradszene rund um Weltmeister Fabio Quartararo wie gewohnt anfeuern", teilte der ADAC am Freitag mit.

Auch das umfangreiche Rahmenprogramm rund um die Rennstrecke wird wieder stattfinden. Der Charity Run am Mittwoch eröffnet erstmals seit 2019 den Grand Prix. Zudem ist von Freitag bis Sonntag eine historische Motorradausstellung geplant. Neben der traditionellen Fahrerpräsentation am Samstag soll am Freitag- und Samstagabend jeweils eine große Party stattfinden. Auch der fast schon legendäre Ankerberg öffnet seine Pforten und dient den Fans während der Rennwoche als Campingplatz.