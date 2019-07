Rückkehrer Jonas Folger (Oberbergkirchen) kam nicht in die Punkte. Der Oberbayer, vor zwei Jahren auf dem Sachsenring in der MotoGP sensationell Zweiter, belegte den 17. Platz. Lukas Tulovic (Eberbach) wurde 24. Philipp Öttl (Ainring) konnte wegen den Folgen einer Gehirnerschütterung nicht starten.

Ersatzmann Stefan Bradl (Zahling) fuhr bei seinem zweiten Saisoneinsatz als Zehnter erneut in die Punkte. Der 29-Jährige, im Honda-Werksteam an Marquez' Seite für dessen verletzten Landsmann Jorge Lorenzo am Start, hatte Anfang Mai in Jerez die gleiche Platzierung geholt.