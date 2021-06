Promoter ADAC appelliert an die Motorradfans, dem Sachsenring an diesem Rennwochenende fern zu bleiben und gar nicht erst nach Hohenstein-Ernstthal zu kommen. Denn Corona-bedingt findet der Motorrad-Grand-Prix in diesem Jahr unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. "Der Sachsenring ist ebenso wie die Zufahrtsstraßen abgesperrt", teilte ein ADAC-Sprecher dazu am Freitag (18. Juni) mit. "Wir bitten die Fans, die Rennen im TV zu verfolgen und sich nicht in der Umgebung der Rennstrecke zu versammeln oder zu versuchen, sich Zutritt zum Gelände zu verschaffen."