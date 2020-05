Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter. (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Scharfe Worte zum Re-Start fand auch Speerwurf-Weltmeister und Fußball-Anhänger Johannes Vetter. Der 27-jährige Dresdner, der bei der LG Offenburg trainiert, sagte: "Wenn dem wirklich so ist, dann verkauft der Staat die Gesundheit des Volkes und der leidenden Menschen an den Fußball. Das ist pervers." Nach seiner Meinung befinden sich alle in einer Phase, in der alle zusammenhalten sollten. "Denn alle durchleiden jetzt das Gleiche. Extrawürste gehören da für mich nicht dazu."