Kugelstoßer David Storl hat gekämpft und alles versucht, doch es geht nicht mehr. Nach anhaltenden Rückenproblemen ist für den 29-Jährigen die Saison beendet. Das bedeutet auch, dass der ehemalige Weltmeister nicht an den Titelkämpfen in Doha (27. September bis 6. Oktober 2019) teilnehmen wird.



Ebenfalls keine guten Nachrichten sind das für die Veranstalter des traditionellen "Werfertages" in Bad Köstritz (Freitag, 23. August, ab 18 Uhr im Livestream auf sport-im-osten.de), die dementsprechend ebenfalls ohne Storl auskommen müssen. Nichtsdestotrotz bleibt das Starterfeld im Kugelstoßen (u.a. WM- und EM-Siegerin Christina Schwanitz), Speer- (Olympiasieger Thomas Röhler) und Diskuswerfen hochkarätig besetzt.