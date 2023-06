Die Olympia-Dritte Sarah Wellbrock beendet aufgrund anhaltender gesundheitlicher Probleme ihre Karriere. Das gab die 28-Jährige, die am Bundesstützpunkt Magdeburg trainiert, am Mittwoch (14.06.2023) bekannt. "Der Schwimmsport war fast mein ganzes Leben ein Teil von mir und hat in den letzten 18 Jahren meinen Alltag bestimmt. Aber seit über zwei Jahren kann mein Körper der Belastung nicht mehr standhalten", schrieb sie auf Instagram. Zu ihrem eigenen Wohl müsse sie nun einen Schlussstrich ziehen.