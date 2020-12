An der weißen Pracht soll es nicht mangeln: In Oberhof laufen die Vorbereitungen für den ersten Biathlon-Weltcup im neuen Jahr auf Hochtouren. Damit die Strecken am Grenzadler gut präpariert werden können, haben die Organisatoren in den letzten Wochen rund 13.000 Kubikmeter Schnee produziert. Der liegt zum größten Teil in den großen Depots, so dass ihm auch die derzeitige mildere Wetterperiode nichts anhaben kann. Dazu kommt Altschnee, der über den Sommer gebracht wurde. Zudem setzen die Verantwortlichen auf die vorhergesagte Kälte über Weihnachten.