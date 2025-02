Der Haushaltsentwurf 2025/26 des Bundeslandes sieht Einsparungen bei der Sportstättenförderung in Höhe von mehreren Millionen Euro vor. Deutschlandweit dürfte sich der Sanierungsstau aktuell auf bis zu 40 Milliarden Euro belaufen, die Hälfte der vorhandenen Anlagen haben Sanierungsbedarf. "Man muss investieren oder man jammert eben immer weiter rum, dass Schülerinnen und Schüler eben nicht mehr so aufgestellt und nicht mehr so belastungsfähig sind. Man muss etwas machen, vom Reden wird leider nicht viel", so Böhme.