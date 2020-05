Der 17. Mai 1955 wird nicht nur Gustav Adolf Schur in gutem Gedächtnis bleiben. Tausende Radsport-Fans verfolgten vor 65 Jahren den Premierensieg des DDR-Sportlers bei der Internationalen Friedensfahrt. Schur, den eigentlich jeder nur mit Täve beim Vornamen nennt, war damit der erste Deutsche überhaupt, der das Dreiländer-Etappenrennen von Prag über Ost-Berlin nach Warschau gewann.

Aufstieg zum DDR-Star

"Ich hatte was drauf und wurde von Jahr zu Jahr besser", erinnert sich der gebürtige Biederitzer im Interview mit der "Deutschen Presse-Agentur": Meine Leistungsfähigkeit wuchs immer mehr, und in diesem Jahr war ich dran." Bereits in den Jahren zuvor war Schur zum absoluten Topstar in der DDR aufgestiegen. Neben seinem nationalen Meistertitel im Straßenrennen (1954) gewann er auch die 1953 eingeführte Wahl zum Sportler des Jahres in steter Folge.

Doch der internationale Durchbruch sollte erst mit der 2.214 Kilometer langen Tour de France des Ostens quer durch die damaligen Ostblockstaaten erfolgen. Dabei dauerte es bis zur achten von 14 Etappen, bis sich Schur bei seiner vierten Friedensfahrt-Teilnahme das Gelbe Trikot vom Belgier Joseph Verhelst sichern konnte. Letzten Endes fuhr der DDR-Athlet mit einem Vorsprung von über acht Minuten in Warschau über die Ziellinie. Zweiter wurde Schurs enger Freund Schurs Jan Veselý aus der Tschechoslowakei. Nach ihm benannte er auch später seinen ersten Sohn.

Atemberaubende Erfolgsbilanz

"Das gesamte Ausland wurde aufmerksam", erzählt Schur dieser Tage: "Später bei der WM hing alles an meinem Hinterrad." Das knapp verpasste Edelmetall bei den Weltmeisterschaften 1957 sicherte sich der Ausnahmefahrer schließlich 1958 und 1959. Zahlreiche DDR-Meisterschaften, eine Bronze- sowie eine Silbermedaille in der Mannschaftswertung bei den Olympischen Spielen und der erneute Gewinn der Internationalen Friedensfahrt (1959) runden die Erfolgsbilanz des Radrennfahrers ab.

Seine bis dato einzigartige Erfolgsgeschichte untermauerte auch seine Rolle als Sportheld in der DDR. Mehr als 30 Jahre besaß Schur ein Abgeordnetenmandat in der Volkskammer. Seinen Prinzipien blieb er auch nach der Wende treu. "Es kam für mich nie in Frage, in den Westen zu gehen" betont er. Die Aufnahme in die Hall of Fame des deutschen Sports blieb ihm dagegen bis heute verwehrt. Als Hintergrund gelten unter anderem seine verklärenden Ansichten über das DDR-System sowie des Dopings an Minderjährigen.

Schur auch als Buchautor tätig