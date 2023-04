Der Deutsche Skiverband hat sich mit dem früheren Bundestrainer Werner Schuster und Ronny Hornschuh prominent verstärkt. Schuster, der das deutsche Skispringen in seiner Zeit als Bundestrainer zwischen 2008 und 2019 zu großen Erfolgen geführt hatte, wird Nachwuchscheftrainer. Der Thüringer Hornschuh wird sich des B-Kaders annehmen. DSV-Sportdirektor Horst Hüttel erklärte zur Rückholaktion: "Wir wollen im Nachwuchsbereich neue Impulse setzen. Ziel ist es, aktuelle Defizite zu beheben um wieder dauerhaft möglichst viele Talente an die Weltspitze heranzuführen."

Der 48-jährige Hornschuh hatte zuletzt acht Jahre die Schweizer Nationalmannschaft um den viermaligen Olympiasieger Simon Ammann betreut. Im Februar hatte man sich wegen der fehlenden Entwicklung im Skisprungteam auf eine Vertragsbeendigung geeinigt. Als aktiver Skispringer hatte Hornschuh zwei Mal Mannschafts-Bronze bei der Junioren-WM, u.a. mit Sven Hannawald gewonnen. Vor seiner Zeit in der Schweiz arbeitete Hornschuh von 2010 bis 2015 als Thüringer Stützpunkttrainer des DSV. Jetzt also die Rückkehr. "Ich freue mich, meine Erfahrungen und mein Wissen in der Funktion als leitender Trainer im B-Kader weiterzugeben. Gerade im B-Kader zeigt sich, wie gut ein durchlässiges Fördersystem funktioniert. Unser Anspruch ist es, möglichst viele Springer über den Continentalcup in den Weltcup zu entwickeln", wird Hornschuh in einer Pressemitteilung des DSV zitiert.