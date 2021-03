Geht es nach der Kugelstoßerin Christina Schwanitz, sollten die für Sommer 2021 geplanten Olympischen Spiele in Tokio erneut verschoben werden. Die frühere Weltmeisterin plädierte im Interview mit dem "Deutschlandfunk" für eine Austragung der Spiele im Jahr 2024. So könne man die Vier-Jahres-Periode wiederherstellen. Die für 2024 und 2028 geplanten Spiele in Paris und Los Angeles sollten demnach um jeweils vier Jahre verschoben werden.