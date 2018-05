Christina Schwanitz ist knapp zweieinhalb Monate vor den Europameisterschaften in Berlin (7. bis 12. August) weiter in Topform: Die Kugelstoßerin vom LV 90 Erzgebirge siegte am Sonnabend bei den traditionsreichen Werfertagen in Halle/Saale. Für die 32-Jährige war es nach ihrer 15-monatigen Babypause der vierte Sieg in Serie seit ihrem Comeback am 12. Mai.