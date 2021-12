Die schwedischen Skilangläuferinnen Maja Dahlqvist und Jonna Sundling haben den Teamsprint in Dresden gewonnen. Die beiden überragenden Sprinterinnen des Wochenendes setzten sich am Sonntag (19. Dezember) beim Wettbewerb am Elbufer in der freien Technik vor den US-Amerikanerinnen Jessie Diggins und Julia Kern sowie dem slowenischen Duo Eva Urevc und Anamarija Lampic durch. Dahlqvist und Sundling waren auch schon am Samstag (18. Dezember) im Einzel-Sprint stark gewesen und hatten die Plätze eins und zwei belegt.