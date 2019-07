"Ich bin einfach froh, dass ich es geschafft habe", sagte Wunram, die von Beginn an an der Spitze mitschwamm, "das ganze harte Training hat sich endlich ausgezahlt. Dafür liebe ich den Sport, dass man so belohnt wird." Beck musste über 20 Minuten warten, bis ihr Ergebnis offiziell war. "Man hat das ganze Rennen dafür gekämpft. Wenn es dann nicht gereicht hätte, wäre es echt scheiße", sagte die EM-Zweite über fünf Kilometer und in der Staffel: "Das Kämpfen hat sich diesmal richtig gelohnt. Die ganzen Jahre, die ich dafür gearbeitet habe, haben sich rentiert."