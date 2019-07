Florian Wellbrock hat den deutschen Schwimmern bei den Weltmeisterschaften in Südkorea die erste Goldmedaille beschert. Der Magdeburger gewann das Freiwasser-Rennen über zehn Kilometer im EXPO Ocean Park in Yeosu nach 1:47:55,9 Stunden, sein Magdeburger Klubkollege Rob Muffels sicherte sich Bronze. Beide Athleten qualifizierten sich damit für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

WM-Champion Florian Wellbrock riss jubelnd die Arme in die Höhe und fiel Freund und Bronzemedaillen-Gewinner Rob Muffels überglücklich um den Hals. Nach der ersten Goldmedaille für die deutschen Freiwasserschwimmer über zehn Kilometer seit dem Sieg von Thomas Lurz vor zehn Jahren jubelte dessen Bruder, Bundestrainer Stefan Lurz, über einen "Riesentag". Und erstmals gab es zudem zwei Medaillen in dieser Disziplin.



Silber ging an den Franzosen Marc-Antoine Olivier, der sich in einem Kopf-an-Kopf-Rennen im Fotofinish Wellbrock mit 0,2 Sekunden geschlagen geben musste. "Ich frage mich selber, wie lange das noch gut geht. Das war jetzt das sechste Rennen in Folge, das ich gewonnen habe", sagte Wellbock, der über zehn Kilometer auch im Weltcup noch ungeschlagen ist: "Irgendwann muss diese Glückssträhne ja auch mal vorbei sein, habe ich mir mitten im Rennen gedacht. Aber ich habe wahnsinnig hart trainiert, wir haben uns gegenseitig gepusht."