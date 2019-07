Die Freiwasserschwimmer haben bei der WM in Südkorea die nächste Medaille gewonnen. Mit zwei Magdeburger Schwimmern feierte am Donnerstag die Freiwasser-Mixed-Staffel über 4x1,25 Kilometer Gold. Die beiden Magdeburger Sarah Köhler und Rob Muffels sowie die beiden Würzburger Lea Boy und Sören Meißner setzten sich nach 53:58,7 Minuten hauchdünn gegen Italien und die USA durch.

Die Staffel siegt ohne Weltmeister Florian Wellbrock - und in einem Herzschlagfinale. Nach 5 Kilometern setzte sich Muffels ausgerechnet gegen sein Vorbild, den italienischen Olympiasieger Gregorio Paltrinieri durch. Nach dem Wettkampf scherzte er: "Das werde ich in meine Biografie reinschreiben." Und ergänzte: "Unser Plan ist genau aufgegangen. Die Drei vor mir haben einen super Job gemacht. Dass es am Ende für Gold reicht, ist eine kleine Überraschung. Eine Medaille hatten wir uns schon vorgenommen."