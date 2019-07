Der vierte Platz ist der undankbarste. Erst recht bei einer Weltmeisterschaft. In den sauren Blech-Apfel musste am Donnerstag (25.07.2019) in Gwangju die Magdeburgerin Franziska Hentke beißen. Über 200 Meter Schmetterling schlug sie als Vierte an. Gold ging an die Ungarin Boglarka Kapas vor den beiden Amerikanerinnen Hali Flickinger und Katie Drabot.