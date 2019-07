Dritte Medaille für die deutschen Schwimmer bei der WM in Südkorea. Im Freiwasserwettbewerb fischte die Würzburgerin Leonie Beck im Fünf-Kilometer-Rennen Bronze aus dem EXPO Ocean Park in Yeosu. Die Magdeburgerin Finnia Wunram wurde 15.

Nach 57:58,0 Minuten im Wasser musste Vize-Europameisterin Beck im Ziel kurz um die Medaille zittern. Nach dem Anschlag war sie zunächst als Zweite angezeigt worden, dann verschwand sie auf der Anzeigetafel kurz aus den Medaillenrängen. "Ich habe mit den Fingerspitzen angeschlagen, deshalb war ich mir überhaupt nicht sicher", sagte die 22-jährige. Kurz darauf konnte sie aber über Bronze jubeln. Gold ging an die Brasilianerin Ana Marcela Cunha vor Aurelie Muller aus Frankreich.

Beck und Wunram hatten sich auf der Zehn-Kilometer-Distanz in einem ebenfalls dramatischen Rennen als Achte und Neunte bereits für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio qualifiziert. Am Dienstag (16.07.2019) hatte Florian Wellbrock über zehn Kilometer den ersten WM-Titel für den DSV seit 2015 gewonnen. Sein Magdeburger Teamkollege Rob Muffels holte Bronze.