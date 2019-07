Ratlos kletterte Florian Wellbrock am Dienstag aus dem Becken in Gwangju. Der frisch gebackene Freiwasser-Weltmeister verpasste völlig überraschend die Qualifikation für das Finale über 800 Meter Freistil und wollte danach nur eins: schnell weg. Deutschlands größte Gold-Hoffnung im WM-Becken packte direkt seine Sachen. Öffentlich reden wollte der Zehn-Kilometer-Weltmeister über die riesengroße Enttäuschung und Platz 17. nicht. Der Frust saß tief.

DSV-Teamchef Bernd Berkhahn: "Wellbrock ist nicht reingekommen." Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Er ist natürlich gar nicht glücklich mit dem Ergebnis und auch ein bisschen verzweifelt, weil er nicht weiß warum. Es war auf der ersten Bahn klar, es war bei der ersten Wende klar: Er ist überhaupt nicht reingekommen", beschrieb Teamchef Bernd Berkhahn den Gemütszustand und das Rennen seines Top-Schwimmers. Wellbrock blieb am Dienstag in Südkorea in 7:53,75 Minuten mehr als zehn Sekunden über seiner persönlichen Bestzeit. Für das Finale fehlten dem Weltranglistenzweiten über fünf Sekunden. "Ich bin überhaupt nicht ins Rennen reingekommen. Und ich kann es mir zurzeit auch nicht erklären, eigentlich hatte ich mich ganz gut gefühlt", lautete das rund eine Stunden nach dem Rennen ein vom Deutschen Schwimm-Verband verbreitetes Statement Wellbrocks.



Das frühe Ende der Medaillenträume des Mitfavoriten auf der 800-Meter-Strecke war trotz starker Konkurrenz absolut nicht abzusehen gewesen. Im Freiwasser hatte Wellbrock in der ersten WM-Woche Gold über zehn Kilometer gewonnen und sich souverän das Olympia-Ticket gesichert.