WM-Silber für Sarah Köhler! Die Wahl-Magdeburgerin hat den deutschen Schwimmern bei der Weltmeisterschaft in Südkorea die erste Medaille im Becken beschert. Die Langstreckenexpertin schlug am Dienstag (23.07.2019) über 1.500 Meter Freistil nach 15:48,83 Minuten an und blieb dabei klar unter dem deutschen Rekord. Köhler musste sich nur mit rund acht Sekunden Rückstand der Italienerin Simona Quadarella geschlagen geben.