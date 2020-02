Dabei hätte die Karriere des heute 23-Jährigen nicht besser beginnen können. Im Alter von sieben Jahren startete der gebürtige Dessauer mit dem Schwimmen und galt schnell als großes Talent in der deutschen Schwimmerszene. 2008 wechselte er dann an den Olympiastützpunkt in Halle, wurde fortan von Weltmeistermacher Frank Embacher trainiert. Embacher, der als einer der erfolgreichsten deutschen Schwimmtrainer aller Zeiten gilt und unter anderem Weltmeister Paul Biedermann trainierte, erkannte das Talent Ulrichs früh und förderte es. 2016 holt dieser dann seine erste deutsche Meisterschaft über 50 Meter Rücken, 2017 folgten zwei weitere Titel (50 m Rücken und 100 m Rücken). Der Grundstein für eine große Karriere ist gelegt. Doch dann kommt alles anders. Ende 2016 gibt der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) bekannt, dass Embacher nach Auslaufen seines Vertrages kein neues Arbeitspapier erhalten würde. Der Schwimmsport in Halle blickte einer ungewissen Zukunft entgegen. Unsicherheiten, die das wohl größte deutsche Schwimmtalent Ulrich letzten Endes dazu bewegten, dem Profisport den Rücken zu kehren. Mit gerade einmal 21 Jahren beendete er fürs Erste seine Profilaufbahn und entschied sich für eine Ausbildung als Justizvollzugsbeamter.

Während Ulrich in der kommenden Zeit der beruflichen Laufbahn nachging, arbeitete Coach Embacher nach dem Abgang vom DSV ab Mitte 2017 als Landestrainer des Sächsischen Schwimmverbands in Leipzig und betreute die Spitzengruppe der hiesigen SSG. In kürzester Zeit formte er Leipzig zu einem der stärksten Schwimmstandorte der Republik. Mit dabei: Jede Menge alter Wegbegleiter Ulrichs aus Hallenser Zeiten, zu denen auch sein bester Freund und Schmetterlingsspezialist David Thomasberger gehörte. Gemeinsam mit Embacher versuchte Thomasberger in der Folgezeit, seinen Kumpel zurück in das Wasser zu holen.



Mit Erfolg: Ende 2019 verkündete der gebürtige Dessauer schließlich sein Comeback im Profisport. Ohne die Überredungskünste von Embacher und Thomasberger wäre es hierzu vermutlich nie gekommen. "Ich hab immer wieder Nachrichten zu passenden Zeitpunkten bekommen. Auch mein bester Freund hat mir einige Nachrichten geschrieben und wir haben oft telefoniert. Das war dann in der Summe der ausschlaggebende Grund", meinte Ulrich im Gespräch mit dem MDR. Für den Coach ist die Rückkehr seines Schützlings ein einziger Glücksfall: "Dass er den Weg aus dem normalen Berufsleben zurück in den Leistungssport gefunden hat, das hat mich sehr gefreut. Ich war damals wirklich traurig, dass er als deutscher Meister alles hingeschmissen hat", so Embacher.