Schwimmen: 800-Meter-Solo-Rennen "schon ein bisschen langweilig"

"Ich bin zu 100 Prozent ein Wettkampftyp, und wenn ich in Tokio am Start stehe und acht Leute im Becken sind, dann wird es ein cooles Ding", sagte der 23 Jahre alte Schwimmer am Samstag in Berlin. "Ich werde der Situation dann gewachsen sein, und da freue ich mich schon tierisch drauf. In der Hauptstadt findet an diesem Wochenende die finale Olympia-Qualifikation der deutschen Schwimmer statt. Wellbrock hat sein Tokio-Ticket schon sicher und schwamm am Samstag über 400 Meter Freistil gegen zwei Konkurrenten.