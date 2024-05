Der Qualifikationszeitraum für die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli - 11. August) war vor zwei Wochen zu Ende gegangen - nun will der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) 24 Athletinnen und Athleten aus dem Bereich des Beckenschwimmens zur Nominierung vorschlagen. Das teilte der Verband am Montag (13. Mai 2024) nach den Abstimmungen im Nominierungsausschuss mit.