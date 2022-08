Nach seiner Coronainfektion verzichtet Olympiasieger Florian Wellbrock bei der Schwimm-EM in Rom auf die Freiwasserrennen. Das bestätigte Bundestrainer Bernd Berkhahn am Mittwoch (17.08.2022). Tags zuvor hatte der Doppelweltmeister mit Platz fünf über 1.500 Meter Freistil die Medaillenränge verpasst. Der 24-jährige Athlet vom SC Magdeburg war mit Trainingsrückstand angereist, weil er sich nach der WM in Budapest mit dem Virus infiziert hatte und erkrankt war.