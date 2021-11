Überraschend zu Bronze in Kasan schwamm Sven Schwarz (Hannover) in 14:26,24 Minuten. Wellbrock, der bei den Sommerspielen in Tokio Gold im Freiwasser und Bronze über 1.500 m gewonnen hatte, startet in Kasan auch noch über 800 m. Den Endlauf über 100 m Rücken am Freitag erreichte Ole Braunschweig (Berlin) in 50,75 Sekunden als Achter. Die erste Medaille für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) bei der EM hatte am Mittwoch Wellbrocks Klubkollegin Isabel Gose als Dritte über 800 m Freistil geholt.