Freiwasser-Gold und Bronze über 1.500 m Freistil sind weggeschlossen, am Dienstag springt Wellbrock in Kasan (Russland) ins 25-m-Becken und hat bei der EM wieder Edelmetall im Visier: "Ich möchte möglichst weit vorne ankommen, das ist mir auf der Kurzbahn noch nie so wirklich gelungen. Wenn ich da eine Medaille holen sollte, wäre ich sehr zufrieden." Im ungeliebten kleinen Becken hat Wellbrock noch einiges nachzuholen, deshalb lässt er die EM ebenso wenig aus wie die WM sechs Wochen später in Abu Dhabi. Auch wenn ihn die vielen Wenden "immer noch aus dem Rhythmus" bringen.

Seine Erfolge feierte er auf der 50-m-Bahn und im Freiwasser. Seit Tokio ist er dort nicht nur Welt- und Europameister, sondern auch Olympiasieger. Aber: "So ganz komplett fühle ich mich noch gar nicht, da fehlt immer noch das eine oder andere Puzzleteil." Olympiasieger im Becken würde er gerne 2024 in Paris werden, "das ist das, was mich im Moment antreibt". Einen EM-Titel im Freiwasser hat er auch noch nicht gewonnen - ebenso wie eine Medaille auf der Kurzbahn.

Auch wenn der Trubel sich nach Ehrungen wie der "Goldenen Henne" gelegt hat - der Triumph in Tokio vor drei Monaten wirkt nach. "Es gibt tief in mir drin eine innere Zufriedenheit, weil ich mir einen Kindheitstraum erfüllt habe", sagt Wellbrock. Etwas, was er Nacht für Nacht spürt: "Ich glaube, dass ich dadurch ein bisschen ruhiger und tiefer schlafe, weil ich einen Haken dran machen konnte." Die Medaillen, die er in Japan gewann, sieht der Magdeburger jetzt zwar nicht mehr jeden Morgen nach dem Aufstehen. Doch stattdessen stolpert er beim Einkaufen oder Schlendern in seiner Heimatstadt quasi über seinen Erfolg. Denn eine Granit-Bronze-Platte ist auf dem "Walk of Fame" des Sports in die Fußgängerzone eingelassen. "Da läuft man jeden Tag selber dran vorbei, die Passanten halten an. Man ist sozusagen eine Sehenswürdigkeit in Magdeburg."